Se requiere, consideró la CDHDF, un perfil con credenciales académicas y profesionales adecuadas y con la sensibilidad para atender este flagelo, y se le dote de inmediato de los recursos humanos, materiales y financieros para trabajar.

También se necesita instalar a la brevedad todos los registros y bases de datos que las normas jurídicas ordenan a las autoridades de la Ciudad de México, así como el correcto funcionamiento de los diversos servicios de vigilancia con los que cuenta, afirmó.

Los diversos mecanismos existentes para la localización de una persona, como banco de datos, registro de personas desaparecidas y fallecidas no identificadas y no reclamadas, de fosas o detenciones, que deben agilizar el proceso, aún no son una realidad.

Las herramientas jurídicas permiten una serie de acciones articuladas para la búsqueda de una persona desaparecida, que van desde la difusión de fotovolantes, la intervención de policías de investigación y revisión de cámaras de videovigilancia públicas y privadas.

No obstante, falta la debida diligencia y coordinación de las autoridades para que en todos los casos de denuncia de una persona desaparecida se activen de manera inmediata y urgente los diversos mecanismos de búsqueda, señaló el organismo.