n mi larga vida he dicho y hecho muchas estupideces, pero jamás por interés propio sino, simplemente, porque entonces era más pendejo que hoy. Llegué a México en 1979 invitado a trabajar en el periódico Uno más Uno, dirigido por Manuel Becerra Acosta, y en la UNAM para estar en nuestro continente previendo importantes cambios y dejé para eso mi trabajo en la FAO, en Roma, donde tenía un sueldo superior.

En varias oportunidades rechacé chayotes, intentos de soborno, privilegios. Hoy, sumando mis ingresos totales con los de mi compañera desde hace 60 años, vivimos como espartanos, con el equivalente a medio salario mínimo francés, optando entre comer y comprar un libro. Por consiguiente, cuando elogio un nombramiento no me vendo.

Podré quizás equivocarme, pero sé corregirme y, además, no ignoro que los intelectuales confían demasiado en sus ideas y políticamente pueden ser muy ingenuos y hasta infantiles, como Einstein y los otros padres de la bomba atómica que creían que ésta acabaría con las guerras y pasaron por alto que Estados Unidos era capitalista, tenía un negro pasado imperialista y que los militares no eran damas caritativas. Por eso ni me hago cargo de cada una de las posiciones adoptadas en el pasado por gente que hoy respeto ni tampoco por lo que podrían hacer en el futuro.

Con respecto a Víctor Toledo o a Luciano Concheiro y otros funcionarios honestos y capaces, creo que sobrestiman su capacidad de convencer y subestiman la densidad y consistencia de las posiciones y relaciones existentes en el semiestado capitalista mexicano. En el mejor de los casos, me atrevo a predecir, en algún momento tendrán que renunciar azotando la puerta de salida, como hizo el ecologista Nicolas Hulot cuando se dio cuenta de que Emmanuel Macron lo utilizaba para engañar a los ecologistas, mientras ejecutaba la política depredadora del gran capital y desmentía una a una sus promesas electorales respecto a la eliminación de sus usinas atómicas, la política energética o el fin de la caza de fauna silvestre.

Los incendios provocados, la dependencia de Petróleos Mexicanos y del hidrocarburo, los desastres ecológicos y sociales colaterales que provocarán la usina térmica en Huexca, Morelos, el Tren Maya y el Corredor Transístmico, son una especie de bombas de tiempo que hay que desarmar lo antes posible y que pondrán a prueba a Toledo como ecologista y como funcionario estatal. Muchas veces tendrá que enfrentar la disyuntiva entre protestar en nombre de sus principios o callar y tragar sapos e incluso mentir en nombre de la cohesión del gabinete ministerial y, como por principio siempre pienso lo mejor de la gente de valor, espero que optará por los intereses del pueblo mexicano y de la entera humanidad sin traicionar sus ideas.