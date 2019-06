Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 16 de junio de 2019, p. 14

La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) rechazó el anuncio de aumento salarial 2019 para los burócratas, dado a conocer el viernes por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, por considerarlo fruto de una acción unilateral .

La central, encabezada por Joel Ayala Almeida, aseguró que no hubo negociaciones con la representación sindical, como se acostumbra. Incluso el líder de la FSTSE envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, presentándole el pliego petitorio, en donde se incluye el renglón de mejoras a las prestaciones y exige respeto a las conquistas alcanzadas, y no hubo respuesta. No quieren revisar las prestaciones, entre las cuales están ayuda para transporte, vales de despensa y capacitación .