Periódico La Jornada

Domingo 16 de junio de 2019, p. 9

Hidalgo Del Parral, Chih., El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer al empresario Carlos Slim que no cierre la mina San Francisco del Oro, que opera la minera Frisco, filial de Grupo Carso, porque están dejando sin trabajo a la gente .

En la Plaza de la Identidad Parralense, donde entregó apoyos de programas de bienestar, el mandatario dijo que a su llegada a este municipio –tras 270 kilómetros de carretera desde Ciudad Cuauhtémoc, donde estuvo previamente– fue informado sobre la situación que guarda la mina.

“Los asuntos que me trataron, que están cerrando las minas y que están dejando sin trabajo a la gente. Desde aquí, desde Parral, le hago un llamado respetuoso, afectuoso –porque sé que es un empresario con dimensión social– a Carlos Slim, que tiene esa mina, para que no la cierren y no dejen sin trabajo a la gente, para que siga habiendo empleo en toda esa región”, manifestó.