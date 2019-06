Laura Poy Solano

Familiares de pacientes atendidos en los hospitales General de México Dr. Eduardo Liceaga e Infantil de México Federico Gómez señalaron que debido a las carencias de insumos e infraestructura hospitalaria en diversos estados del país tuvimos que venirnos a la capital para buscar una mejor atención médica .

En la zona de urgencias del nosocomio pediátrico, la familia Rodríguez, originaria de Tejupilco, estado de México, destacó que mi nuera se alivió allá, pero tuvo complicaciones con la bebé y nos dijeron que era mejor venir a la Ciudad de México. Cómo pudimos llegamos y aquí afortunadamente la han atendido muy bien, aunque nos dicen que pueden pasar semanas o meses para que salga .

Señalaron que en su comunidad no hay nada. No tienen medicamentos, no hay camas y aunque sí vemos que hay médicos, pero qué pueden hacer si no tienen ni con qué atenderte. A mi hermano le dieron un diagnóstico de osteoporosis, nos dijeron que era como un árbol que se quedó sin fuerza, y ya mejor nos lo entregaron, que porque no había nada qué hacer, que no tenía solución. En Tejupilco toda receta la tienes que comprar en la farmacia, porque no tienen nada que darte .

En la ciudad, todo bien