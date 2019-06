Alma E. Muñoz

Domingo 16 de junio de 2019, p. 5

Ciudad Cuauhtémoc, Chih., Con el plan migratorio emergente en marcha, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no actuar de manera mezquina contra los migrantes. Eso se llama xenofobia, el que se rechace al extranjero... les diría yo que es hasta anticristiano , indicó en la continuación de su gira por este estado.

Afirmó que a los migrantes no podemos darles la espalda o maltratarlos; no se pueden violar los derechos humanos... Si han leído la Biblia saben la recomendación que se hace de no maltratar al forastero. Tenemos siempre que darles buen trato a todos los seres humanos, hayan nacido en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del universo , aseguró.

Autosuficiencia

Al informar sobre la intención del gobierno de Estados Unidos de cobrar aranceles a productos mexicanos en aquel país, ayer señaló que este asunto deja como enseñanza que debemos ser autosuficientes porque si no nos venden alimentos o se encarecen los que compramos afuera, vamos a padecer en México .

En cambio, si somos autosuficientes en maíz, en frijol, en arroz, en carne, en leche, que no lo somos, tampoco en gasolina; si producimos en México lo que consumimos, nos van a hacer lo que el viento a Juárez , sostuvo. Por eso tenemos que fortalecer nuestro mercado interno y apoyar las actividades productivas en México.

En la explanada del estadio de beisbol Cuauhtémoc, donde recibió decenas de solicitudes de apoyo –habitual en sus recorridos por el país–, indicó que la amenaza de Washington fue una medida unilateral, injusta, porque ellos sostienen que ha crecido el número de migrantes hacia Estados Unidos .