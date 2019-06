Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 16 de junio de 2019, p. 3

Con el apoyo de la Guardia Nacional, el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, se propone fortalecer el control en la frontera sur y en el área más angosta del territorio nacional.

A la vez anuncia que acotará la flexibilidad que se imprimió a la movilidad de personas al inicio del sexenio.

Garduño es cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien ha trabajado en proyectos políticos y en la administración pública desde hace dos décadas. Hasta el jueves se desempeñó como director de los penales federales.

Cuando se le pregunta si su nombramiento imprimirá, como señalan algunos grupos civiles, un carácter policial a la gestión migratoria, responde que no es malo ser policía y asegura que se le dará trato digno a los migrantes que respeten la ley y, quienes no lo hagan, serán repatriados.

Aquí un extracto de la entrevista con La Jornada.

–¿Cuál es el eje del trabajo que realizará en el INM en los próximos 90 días?, tiempo máximo acordado entre México y Estados Unidos para disminuir el flujo migratorio.

–Asumiré la responsabilidad con filosofía, no se trata sólo de ser un pragmático. Estamos tratando con seres humanos, eso es lo más importante. Las migraciones empezaron en Etiopía, África, y no van a parar.

–¿Cómo hacer compatible esta filosofía con la presión de Estados Unidos?

–Mi obligación es cumplir con la ley. Lo que no es posible es que estén ingresando al país migrantes sin control alguno. No es posible que no sepamos nombre, nacionalidad, que sigan pasando y nosotros (no tengamos) a dónde notificar algún accidente, enfermedad o a dónde los devolvemos. Entonces, tiene que haber control en la frontera.

–El presidente López Obrador dijo el viernes que hay 68 puntos de internación irregulares, ¿podrán tener el control fronterizo ante tales condiciones?

–Vamos a poner nuestro objetivo fundamental en la zona sur; hay 12 accesos fundamentales; en efecto, son muchas las entradas, pero en la zona sur, en 12 puntos ingresa casi el 86 por ciento. Estaban utilizando el Suchiate y el Usumacinta para ir hacia el Pacífico y bajarse en Salina Cruz, por lo que vamos a ampliar el operativo de la Guardia Nacional y de los agentes migratorios hasta este punto y después los estrecharemos en Oaxaca, en lo más delgado del territorio nacional. Ahí coinciden y ahí haremos otro retén, a fin de que pasen los filtros y saber a dónde están. Hay muchos niños que están pasando y tenemos que tutelar ese humanismo con ellos.

–El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, ha expresado duras críticas al pacto firmado el viernes 7 de junio en Washington…

–Primero, mis respetos al maestro Muñoz Ledo; es un hombre de Estado, su posicionamiento (desde el Legislativo) provoca la crítica, el análisis de los actos de gobierno, y hay que considerarlo. La propia ley de migración (de México) y las leyes de los mecanismos internacionales no criminalizan la migración, entonces, se trata de faltas administrativas que hay que regular. Tenemos que combatir a la delincuencia organizada que trafica o abusa de los migrantes. La migración ya no es sólo de Centroamérica, viene desde la Patagonia, desde Brasil, y lo más preocupante es que ya es intercontinental, entonces (fue causada) por la flexibilidad que se dio en la apertura de esta migración de los hermanos latinoamericanos.