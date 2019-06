En una palabra: mi especialidad era decorar sobre todo figuras que luego eran exhibidas en los aparadores. (En mis caminatas dominicales por el centro, cuando reconocía a alguna de mis niñas alegres era feliz.) Mi patrón, don Saulo, lo sabía mejor que nadie, por eso me extrañó tanto que me encargara cuidar los detalles en la pierna falsa.

Hernán me dijo que cuando su padre le habló de ese proyecto a él le pareció algo descabellado y hasta macabro. Ofendido por lo que también consideró una pésima broma, durante varios días se mantuvo distante y silencioso. Ya más calmado y después de meditarlo un poco, reconoció que la sugerencia de su padre podía ser todo, menos mal intencionada. Por otra parte, no tenía más alternativa que la propuesta por don Camerino y le ofreció disculpas.

III

El proceso fue largo, pero al fin, después de muchas discusiones y enmiendas, logré satisfacer las exigencias de mi cliente. La mañana en que salió a la calle apoyándose en su nueva pierna fue para todos nosotros un inmenso motivo de satisfacción y alegría. Al despedirse de Hernán, don Saulo le dijo que si tenía algún problema y necesitaba una reparación, me llamara. Creí que iba a tardar en hacerlo. Me equivoqué. A la semana recibí el primero de varios telefonemas.

Inexperto en el manejo de la prótesis, Hernán sufrió algunos tropiezos. Los accidentes no pasaban de causar pequeñas fracturas en la extremidad o la pérdida de algún dedo del pie; sin embargo, como si se tratara de algo muy grave, me pedía ayuda a gritos. Entonces iba a su casa para analizar el daño, recoger la pierna en caso necesario y traerla al taller para hacerle la compostura. El accedía a dármela a cambio de que le prometiera devolvérsela lo antes posible y, sobre todo, no extraviarla.

Esa súplica me parecía muy extraña y una tarde le pregunté la causa de su temor. Me respondió que había empezado a obsesionarse con la posibilidad de la pérdida –otra– a partir de una pesadilla en la que un perro negro, alto, con ojos como brasas, se llevaba su pierna y se iba saltando por las cúpulas de las iglesias mientras él, arrastrándose, lo perseguía.

IV

La casa que Hernán compartía con su padre estaba en los altos de la tienda El Cairo , a siete cuadras del taller. Gracias a eso, en pocos minutos podía hacer el camino a pie. El de regreso era más lento. Me gustaba sentir la curiosidad y el asombro de los transeúntes al verme con una pierna humana echada al hombro. Mi felicidad era mayor si el curioso –mujeres sobre todo– me decía con voz temblorosa: Se lo juro: pensé que la pierna era de verdad.

Aunque por un segundo me pusiera en el lugar de un descuartizador, el comentario era un elogio a mi trabajo y a las habilidades que, con el tiempo y mucha práctica, me permitirían cumplir mi sueño de convertirme en escultor de imágenes religiosas, como el abuelo que me heredó su nombre. Crecí a su lado y lo quise como a un padre.

V

Así, entre una visita y otra, Hernán y yo forjamos una amistad basada en la confianza. Con los años se fortaleció y terminamos viéndonos como los hermanos que no habíamos tenido ni él ni yo. Últimamente he notado un cambio: hay momentos en que Hernán lleva nuestras conversaciones a un terreno que me parece sombrío, pero a él no: presiente que morirá pronto. Finjo tomarlo a broma y le digo que tiene que vivir por lo menos hasta que me haga el retrato que lleva años prometiéndome. Dice que no me preocupe. Lo tiene hecho y lo lleva dentro de su pierna hueca. Tan humana, tan suya.