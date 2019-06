Rosario Dañobeitia, primera mexicana del exilio español

uve la fortuna de convivir durante 52 años con quien presuntamente fue la primera niña nacida en México del exilio español: mi finada esposa; Rosario Dañobeitia Álvarez, mujer cabal, noble, que siempre cumplió con su deber cotidiano, muy querida.

Alberto Arouesty Ibarrola

Senado debe asumir el rol que manda la Constitución

Leí en la prensa el texto sobre el acuerdo migratorio firmado entre México y Estados Unidos el pasado 7 de junio. Se trata de un acuerdo internacional entre nuestro país y Estados Unidos, conforme al encabezado periodístico. Contiene compromisos en materia migratoria para ambas partes.

El artículo segundo de la Ley sobre Celebración de Tratados establece en su parte conducente: “Para los efectos de la presente ley se entenderá por: I.- Tratado : el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público (el gobierno de otro país) , ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual la nación asume compromisos. De conformidad con la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política, los tratados deberán ser aprobados por el Senado y serán Ley Suprema de toda la Unión cuando estén de acuerdo con la misma, en los términos del artículo 133 de la propia Constitución”. Por lo tanto, a la luz de dicha ley, el acuerdo firmado el 7 de junio pasado, requiere que primero sea ratificado por el Senado. Además, no es entendible ni tolerable que para haberlo hecho público, se hubiera solicitado por las autoridades mexicanas la opinión del otro país. Ojalá que el Senado asuma su papel conforme a la Constitución y las leyes.

José Mauro González-Luna Mendoza

Aranceles de EU a México, lucha desigual

Los aranceles Estados Unidos-Trump Vs México es una especie de pelea de box entre un peso completo contra uno mosca. Detener la migración en nuestra frontera sur es obligación de México. No es posible que de forma ilegal transiten los migrantes por territorio mexicano. Los gobiernos anteriores no le dieron atención al problema.

Es necesario decir que Trump tiene a México aún amenazado con los aranceles, que continua-rán aunque cumpla con sus compromisos, porque como se ha dicho, son estrategias electorales del magnate. Aquellos que critican al gobierno no tienen idea de esto.

Eduardo Rueda Fernández

El canje del bono político

Ni un solo respiro, ni siquiera para tomar aire, así ha transcurrido el medio año que lleva Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia. Hasta hoy, el contundente triunfo electoral de 2018 apenas sortea una maldita realidad al interior, el desastre del régimen prianista es el de un holocausto, ¡arrasaron con la nación!; al exterior, a dos fuegos, el imperio estadunidense y una América Latina que nos empuja desesperada. El barco está casi varado.