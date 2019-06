Reuters, Pl, Ap y Sputnik

Periódico La Jornada

Domingo 16 de junio de 2019, p. 21

Brasilia. El ex juez Sergio Moro, ahora ministro de Justicia y Seguridad Pública, pidió al Ministerio Público Federal que publicara una nota periodística para descalificar la defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), reveló ayer el portal de filtraciones The Intercept.

Desde el domingo, la página web saca a luz pública intercambios de mensajes secretos entre Moro y fiscales que ponen en duda su imparcialidad en el juicio contra el líder del Partido de los Trabajadores, lo que confirma una persecución política.

El nuevo episodio, publicado en la serie Conversaciones secretas de la operación Lava Jato (Lavado Rápido), revela pláticas en redes sociales de Moro con el procurador, Carlos Fernando dos Santos Lima, y Deltan Dallagnol, fiscal de la operación anticorrupción en la estatal Petrobras.

The Intercept asegura que Moro sugiere a los fiscales emitan un comunicado con contradicciones en el testimonio de Lula para socavar su denuncia de que era víctima de una persecución política. En una supuesta segunda conversación, esta vez entre miembros de la fuerza especial a cargo de la pesquisa de Lavado Rápido, se comparten las indicaciones sugeridas por Moro para perjudicar la defensa de Lula.

El intercambio ocurrió después de la declaración judicial del ex mandatario el 10 de mayo de 2017 contra la acusación de que recibió un departamento en el sureño municipio turístico de Guarujá, como soborno de la empresa OAS a cambio de contrataciones en Petrobras.

Los textos copiados desde el servicio de mensajería Telegram muestran que Moro sugirió a los fiscales que montaran una campaña pública contra el hombre al que estaba juzgando, señala The Intercept. El portal agregó que estas conversaciones plantean dudas sobre la imparcialidad del ahora ministro en el juicio que llevó, sin presentarse pruebas, a la condena de ocho años y 10 meses de prisión contra Lula, que cumple desde el 7 de abril de 2018.