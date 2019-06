De cara a Lima 2019, donde buscará los primeros puntos olímpicos, Ana Gabriela se propone mejorar sus marcas para consolidar su progresión en el Campeonato Mundial de Tailandia, del 18 al 20 de septiembre.

Tengo mucha posibilidad, estamos trabajando muy fuerte, he mejorado bastante. O sea, el error no es tanto que me falte fuerza, sino todavía un poquito de técnica. Estas competencias me dan mucho , anotó la pesista que entrena con el chino Chen Xian y cerrará la preparación con el resto de los seleccionados con un campamento en Suzhou, China, del 19 de junio al 18 de julio, antes de los Panamericanos, donde la halterofilia se disputará en la Escuela Militar de Chorrillos, del 27 al 30 de julio.