Domingo 16 de junio de 2019, p. 4

El mundo intelectual y los libros son un universo que ha estado presente en la vida de Jaime Labastida incluso en sus trabajos menos productivos , como cuando se convirtió en vendedor de enciclopedias al egresar de la Facultad de Filosofía y Letras.

“Era extremadamente joven al salir de la facultad –recuerda– y, con ánimo de tener ingresos, trabajé como vendedor de casa en casa; no fue muy exitoso, ése ha sido uno de los aspectos menos productivos de mi actividad. En general, siempre he trabajado en lo que me ha gustado.”

El filósofo, poeta, ensayista y editor habla con La Jornada a propósito de sus 80 años, los cuales celebró este 15 de junio de manera íntima con una comida familiar, al lado de su esposa e hijos.

La Academia Mexicana de la Lengua, de cuya dirección se ocupó de 2011 a febrero de 2019, le rendirá un homenaje este domingo, que consistirá en una mesa redonda en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, a las 12 horas.

En tanto, la Universidad Autónoma de Sinaloa, entidad de la que es oriundo, lo festejará con la redición de su libro Animal de silencios, volumen con el que obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia en 1996 y que reúne su poesía completa.

En esta nueva edición, el autor agregó como subtítulo dos fechas: 1958-2018. La primera con gran significado para él, pues es el año en el que publicó su primer poema, Estaciones de un pueblo, en el suplemento cultural del periódico Novedades.