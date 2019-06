Para Holo, lo maravilloso del premio es que extiende el alcance de lo que consideramos museos influyentes en los pueblos y comunidades más pequeñas que trabajan en la creación de un acceso equitativo y proyectos más inclusivos . En definitiva, no es un gran premio para un museo de la Ciudad de México . El primer lugar es para un proyecto en el municipio de Cherán, Michoacán, y Pátzcuaro, mientras que el segundo es para uno que tiene que ver con el pueblo de Santa Clara Coatitla y otras regiones de Ecatepec, estado de México.

En esta edición, el jurado decidió otorgar por primera vez un segundo premio a Vértice territorio y arraigo, proyecto presentado por los historiadores y curadores Francisco Tonatiuh López y Helena Lugo. El monto de los premios es financiado por la Secretaría de Cultura federal, el Consejo Británico, el USC Fisher Museum of Art, y el Museo Universitario Arte Contemporáneo.

En entrevista, Holo expresa que una cosa es coleccionar, preservar e interpretar nuestras obras de arte, sin embargo, si éstas no ayudan a hacernos mejores personas, mejores comunidades, entonces por qué lo hacemos . En el contexto del coloquio se entregará el Premio William Bullock 2019, dotado con una bolsa en efectivo, al proyecto Cherán: la revolución empezó en el bosque, presentado por la museógrafa y gestora cultural Livier Jara y el artista y pedagogo Israel Merla .

Sitios de experimentación e ideas nuevas

Según Holo, los museos de hoy deben ser “un lugar donde experimentar con ideas nuevas. Ya no será suficiente sólo hacer exposiciones emocionantes de Van Gogh. No puedo afirmar que hayan acabado las megamuestras, aunque sí para los que nos importa un nuevo capítulo en lo que los museos significan para la sociedad. Claro, aún queremos mostrar el arte bello que muchas personas acuden a ver; sin embargo, lo interesante reside en cómo ayudar a hacer de este un mundo mejor.

Para eso tenemos que trabajar con lo que sabemos, al mirar cómo los artistas han ayudado a lo largo de la historia a hacer el mundo más democrático, o cuando las artes cayeron. También hubo artistas nazis .

Se ha dicho que el arte no cambia al mundo. “No sé si el arte lo transforme de manera dramática, sin embargo, puede afectar a los influencers quienes, a su vez, pueden influir en las personas que hacen las exposiciones que pueden tener injerencia sobre los visitantes que las visitan. Entonces, hacemos las preguntas e incluimos a las personas en las respuestas, porque tal vez no las sabemos todas. Quizás el arte no significa lo que pensamos”.

Agrega: “Queremos ser promotores del cuestionamiento radical; eso sí puede cambiar al mundo. Si cuestionamos, dialogamos, reunimos, y relacionamos el arte con las preguntas mayores con que tenemos que luchar, entonces me parece que al paso del tiempo eso puede hacer del mundo un mejor lugar.