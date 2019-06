Ángel Vargas

Domingo 16 de junio de 2019

A un año de haber comenzado sus actividades, el futuro de la Fundación Elena Poniatowska Amor es incierto. Los recortes de la actual administración al sector cultura y la falta de apoyo institucional ponen en riesgo su existencia debido a que se encuentra en quiebra, según reconoció su director, Felipe Haro, hijo de la escritora que da nombre la institución.

Frente a ese panorama, Elena Poniatowska señaló este sábado que ni la Secretaría de Cultura federal ni la de la Ciudad de México se han acercado a ella para hacerle alguna propuesta u ofrecerle apoyo, y aclaró que no se ha acercado al Presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar el asunto.

No es mi estilacho , afirmó con su natural simpatía. El que maneja eso es mi hijo Felipe; no quiero hacerlo por ser algo personal; se me haría feo.

En breve entrevista al término de una charla pública en la alcaldía de Tlalpan, la escritora y periodista, colaboradora de La Jornada, señaló que su fundación ahí va y, aunque reconoció que los recortes a la cultura en estos meses de arranque de la administración federal han sido muy duros , confió en que se van a resolver.

Sostuvo que la Fundación Elena Poniatowska ha funcionado bien en este primer año de existencia, cumplido el 14 de junio; como ejemplo mencionó el exitoso ciclo sobre el 68 realizado en ese lugar, así como las presentaciones que han llevado a cabo ahí diversos escritores de su libros.

Es ya un espacio importante porque la Escandón es una colonia popular y la gente nos ha recibido muy bien; estoy muy contenta. Al principio se preguntaban qué íbamos a hacer, ahora la quieren (a la fundación) , aseguró.