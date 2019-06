Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 15 de junio de 2019, p. 27

Hay intentos de desacreditar la organización del Congreso Nacional Politécnico (CNP) motivados por intereses externos al instituto, de acuerdo con el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas.

El funcionario rechazó las acusaciones que algunos miembros de la comunidad politécnica le han hecho respecto a que intenta controlar la organización del congreso.

Esta administración no ha metido las manos y yo soy el más convencido de que tiene que ser un proceso democrático. Una transformación en el IPN que no provenga de la comunidad no tendrá éxito . Agregó que no tiene ningún interés político en este proceso.

Rodríguez Casas sostuvo a que si hay manos ajenas al instituto pretendiendo intervenir en la organización del Congreso, tienen que salir de este proceso . Señaló que hay personas que no son parte de la comunidad politécnica pero que pretenden incidir en la transformación del IPN.