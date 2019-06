Insistió: No soy celosa ni de mi marido. He estado casada 50 años y nunca he sido celosa, jamás. Y le pueden preguntar a él. La SG es enorme, muy amplia, y todo incide en la gobernabilidad y en la gobernanza del país. Todos los temas, incluido el migratorio y, por supuesto, yo no me siento desplazada .

Respecto de que el canciller coordina al equipo que atiende la frontera sur, subrayó: En este momento se están tomando medidas distintas. Esta coordinación es como si yo dijera que tampoco es función de la Secretaría de Salud, que también está en la coordinación, o de la Secretaría de Trabajo o la de Bienestar, que no deberían estar ahí porque no son funciones de esa secretarías, y sin embargo hoy Relaciones Exteriores y todas esas dependencias en una gran coordinación están manejando esta situación, que por lo demás va a durar 45 días .