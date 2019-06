Ese es el nuevo equipo, subrayó. No podemos fallar y tenemos que cumplir los compromisos que se hicieron, porque queremos acreditar que se puede atemperar, resolver el fenómeno migratorio si hay opciones de trabajo, si hay bienestar en las comunidades de origen de los migrantes .

En entrevista, el mandatario negó que Guillén López le expresara algún desacuerdo. No, tuvimos que tomar esta decisión porque consideramos que es lo mejor, y lo hicimos en buenos términos. O sea, no hay ruptura. Le agradezco mucho a Tonatiuh, nos ayudó en este inicio de gobierno, ahora estoy proponiendo para que lo sustituya a Francisco Garduño , a quien dijo tenerle toda la confianza, al recordar que lo conoce desde hace muchos años. Trabajó conmigo en el Gobierno de la Ciudad (de México), es una gente capacitada, le tengo toda la confianza . Mencionó que siempre habrá críticas, al comentarle que este funcionario se hacía cargo de los penales.

El Presidente reiteró que apuesta a que haya trabajo y bienestar en Centroamérica y en el sur de México. Ese es el propósito de estos cambios , y recordó que deben tener resultados en tres meses.

–¿Y si no, tercer país seguro ? –se le preguntó.

–No, ni lo mencionaría, porque va a funcionar nuestra estrategia.

Más tarde, en la explanada de la presidencia municipal de Ojinaga, el titular del Ejecutivo reiteró que el problema migratorio no se resuelve con la fuerza ni con medidas coercitivas. Eso se lo he dicho en dos, tres ocasiones, al presidente Donald Trump y le he escrito sosteniendo esta postura. Celebro que ahora él haya aceptado este acuerdo porque no nos conviene el pleito, ni la confrontación. Lo cortés no quita lo valiente .

Ante miles de personas, resaltó que en la escuela se decía, ante ofensas o pleitos, “‘a la salida nos vemos’, pero resulta que ya no estamos en la escuela, estamos gobernando un país y no se puede así atender un asunto tan delicado”.