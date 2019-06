E

stamos en víspera del primer aniversario de la jornada electoral del 1º de julio de 2018. El sondeo de opinión de esta semana planteó esta pregunta: si la elección se repitiera hoy, ¿por quién votarías? El 83 por ciento de los participantes dijo que volvería a votar por AMLO, 9 por ciento por José Antonio Meade, 7 por ciento por Ricardo Anaya y uno por ciento por Jaime El Bronco Rodríguez.

Metodología

Respondieron 14 mil 370 personas en las redes sociales. De Facebook: mil 362, de Twitter: 12 mil 542 y de El Foro México: 466. El sondeo en Twitter fue suspendido por una invasión de bots cuando la votación alcanzaba 12 mil 542 participantes. Enseguida, algunas opiniones:

Twitter

Yo votaría nuevamente todo Morena.

@SuMorJua

Aunque se haya suspendido el sondeo, el resultado de la encuesta para elección presidencial iba así: José Antonio Meade, 23% de votos; Bronco, 3% de votos; Anaya, 18% de votos; AMLO, 55% de votos.

Vìctor Romero SotoR @vicrosoru

Yo voté por @lopezobrador_ el 1º de julio, no participé en esta encuesta, pero sí quiero externar que varios de mis clientes están preocupados y no están dispuestos a invertir, ya que la economía no se mueve favorablemente, urge se reactive y se creen empleos.

Juan Adán Enríquez @juan_adan

Les arde seguir perdiendo. Sólo les diré: Puebla y Baja California.

@glinneg

Ya se habían tardado. Recordemos que últimamente los bots ganan todas las encuestas virtuales, pero a la hora de ir a votar al mundo real, nomás no aparecen por ningún lado.

@resulta_ahora

Facebook

No hay otra opción, sólo tengamos paciencia, el cambio no es fácil y menos con tanto corrupto que aún está dentro del sistema.

Gerardo Hernández / Tula, Hidalgo

De entre todas las opciones, AMLO, la promesa de un mejor México sin corrupción, un México más justo, buscando unidad nacional, esa es la que prefiero.

Salvador García Vera / Tecámac, México

Sigo convencida de que era la mejor opción, de que es un buen presidente y de que seguirá cambiando las cosas para bien.