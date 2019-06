The Intercept Brasil divulgó el domingo las conversaciones que dieron lugar a pedidos de renuncia a Moro como ministro de Justicia. Lula fue condenado por lavado de dinero y corrupción a ocho años y 10 meses de prisión, como parte de las investigaciones de Lava Jato, pero las filtraciones podrían anular su condena.

Greenwald dijo a la agencia de noticias Afp que la violencia política es una realidad en Brasil, pero que no dejará el país.

Río de Janeiro. El periodista estadunidense Glenn Greenwald, radicado en Brasil, afirmó la noche del jueves que él y su familia reciben amenazas grotescas desde las filtraciones que hizo el portal The Intercept, del que es cofundador, sobre conversaciones entre el actual ministro de Justicia, Sergio Moro, y el fiscal de Lavado Rápido, Deltan Dallagnol, para mantener al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en prisión.

En entrevista con los periodistas Juca Kfouri y José Trajano, y transmitida ayer por TVT, el ex mandatario afirmó: Siempre dije que Moro es mentiroso. Dije en el primer testimonio que hice, está grabado, que él estaba condenado a condenarme .