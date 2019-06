Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 15 de junio de 2019, p. 18

Londres. Boris Johnson, el favorito para acceder al cargo de primer ministro británico, prometió ayer sacar al Reino Unido de la Unión Europea para el 31 de octubre, y afirmó que la única forma de evitar un adiós no pactado es prepararse para un Brexit sin acuerdo.

Johnson, un ex secretario de Relaciones Exteriores y ex alcalde de Londres, es el claro favorito para sustituir a Theresa May. El jueves obtuvo el respaldo de 114 de los 313 parlamentarios conservadores en la primera ronda de votaciones, casi tres veces más que su rival más cercano.

La contienda está siendo dominada por la cuestión en torno a cómo y cuándo abandonará Reino Unido la UE, en la que es la mayor crisis política en una generación.

En su primera entrevista transmitida desde el comienzo de la campaña, Johnson se comprometió de forma inequívoca con una resolución del Brexit para su plazo final del 31 de octubre, indicando que Londres debe prepararse para un adiós no pactado, algo que –según dijo– no sería un desastre.

Todos los que dicen que deberíamos aplazarlo (...) creo que se arriesgan a causar un daño terminal a la confianza en la política. Debemos continuar y culminarlo. Tenemos que estar fuera para el 31 de octubre , afirmó Johnson en BBC radio el viernes.

Si tenemos que irnos dentro de lo que se conoce como términos sin acuerdo o en los términos de la Organización Mundial de Comercio, entonces es nuestra absoluta responsabilidad prepararnos para ello. Y es preparándonos para eso que evitaremos ese resultado , agregó.

May dimitió como líder del Partido Conservador tras fracasar tres veces en su intento de que el Parlamento aprobara su plan de divorcio con la UE. El bloque ha dicho en repetidas ocasiones que no renegociará el pacto, que buscaba culminar el Brexit el 29 de marzo, pero tuvo que aplazarse dos veces, hasta octubre.