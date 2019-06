René Alberto López

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 15 de junio de 2019, p. 22

Villahermosa, Tab., Maty Sarabia, hermana de la periodista Norma Sarabia Garduza, asesinada la noche del martes a las puertas de su domicilio, lamentó que directivos de El Sol de Tabasco y Tabasco Hoy no enviaran condolencias por el hecho, además de que el segundo rotativo lucró con su homicidio y le debía honorarios atrasados.

Me siento con la obligación y el derecho de aclarar situaciones que han habido tras el artero atentado que sufrió mi hermana y compañera en el periodismo, que tenía como fin silenciar y frenar el trabajo que ella de corazón y sin lucro realizaba .

“En primer lugar ya no laboraba en Tabasco Hoy; tenía dos años de haber roto relaciones tras el quebranto económico de Grupo Cantón. Se acumularon muchas quincenas y continuaba enviando notas periodísticas con la promesa que pronto le harían los pagos; pero al ver que no se concretaban, decidió emigrar”, escribió ayer en su cuenta de Facebook, la también reportera.

Señaló que en el velatorio no hubo una corona o arreglo floral de Tabasco Hoy; ningún directivo se presentó a ofrecer apoyo moral en agradecimiento por los más de 20 largos años que ella laboró.