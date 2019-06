Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 15 de junio de 2019, p. 21

Oaxaca, Oax., Miles de profesores afiliados a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon para conmemorar los 13 años del desalojo efectuado por Ulises Ruiz Ortiz, ex gobernador y actual candidato a la dirigencia del PRI, contra los maestros que mantenían un plantón en el zócalo de la ciudad, lo que desembocó en un conflicto político social que duró más de 6 meses y en el que perdieron la vida alrededor de 27 personas.

Los manitfestantes partieron de la sede del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca en la carretera federal 190 hacia el zócalo de la ciudad, donde exigieron cárcel para el ex mandatario Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010), a quien señalan como responsable de la represión contra el magisterio, lo cual dio origen a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que aglutinó a organizaciones sociales y sindicales que resistieron a las fuerzas estatales, para exigir la renuncia de Ruiz Ortiz al gobierno del estado.