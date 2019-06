Laura Poy Solano

En México se estima que al menos 2.1 millones de niños y adolescentes de 5 a 17 años no asisten a la escuela. Las principales razones por las cuales no acuden a las aulas son la falta de interés, aptitud o requisitos para ingresar a la escuela (42.2 por ciento), falta de recursos económicos (13.7 por ciento) y por trabajo (12 por ciento).

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 8.7 por ciento de quienes no asisten a la escuela lo hacen por embarazo, matrimonio, unión libre o por motivos familiares, mientras que otro 4.9 por ciento no asiste a clases por inseguridad, discriminación y distancia a la escuela.

Agrega que de los 2.1 millones de menores que no acude a un centro escolar, un millón 209 mil no se reporta en ninguna actividad laboral permitida o no permitida. Chiapas es la entidad con la tasa más elevada de inasistencia escolar en este rango de edad con 14 por ciento; le sigue Michoacán con 12.3 por ciento; Oaxaca con 9.9; y Guerrero, con 8.7 por ciento.

En contraste, las entidades con menor tasa de inasistencia escolar las encabeza la Ciudad de México con 2.8 por ciento; le sigue Baja California Sur, con 3.6 por ciento; estado de México, con 4.6 por ciento; e Hidalgo con 5.5 por ciento.