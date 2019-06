Ángeles Cruz Martínez

Los servicios de salud de los estados disponen de 16 mil 500 millones de pesos en este año para la compra de medicinas y material de curación. De este monto, una tercera parte, 5 mil 291 millones de pesos, es lo que se invertirá en la compra consolidada que está en curso. De ahí que, en caso de que el proceso se retrase habría algún problema de desabasto pero no de todo , afirmó Ivonne Cisneros, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).

Como administradora de los recursos económicos del Seguro Popular, explicó en entrevista, que en la licitación abierta internacional que se está llevando a cabo, se adquirirán los insumos para el desarrollo de los más de 30 programas de salud pública en todo el país.

Esto es, como ocurre desde hace varios años, las entidades recibirán en especie tiras reactivas para la medición de glucosa capilar, lípidos (grasas) y anticonceptivos necesarios para las acciones de prevención de sobrepeso, obesidad, diabetes, embarazo adolescente, algunas vacunas, así como reactivos para la detección de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y falla renal, entre otros.

Además, 26 entidades aceptaron, mediante convenios, recibir en especie una parte de las medicinas y material de curación incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes). Se trata de productos que les hacía falta porque no los incluyeron en la compra consolidada que organizó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2018 para el abasto de este año, o si compraban por su cuenta y no tienen contratos de subrogación, ahora se suman al proceso que organizan las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud.