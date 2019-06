Ayer jueves venció el plazo para que se presentara ante el juez de control, pero no lo haría por las mismas razones que argumentó el ex director de Pemex de falta de garantías para sus derechos.

Aunque la prórroga no tiene fecha de plazo, el impartidor de justicia señaló que el reporte es para dar continuidad a los requisitos que le fueron impuestos al ex funcionario con el fin de determinar si mantendrá vigente la suspensión definitiva que le concedió el 4 de junio, a fin de evitar la captura girada en su contra por presuntas operaciones con recursos de origen ilícito.

El martes de esta semana venció el plazo que tenía Emilio Lozoya para ponerse a disposición del juez que libró la orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, la víspera difundió una carta donde anunció que no se presentaría al juzgado de control donde se radicó la investigación, debido a que no existían condiciones ni garantías legales para acudir, ya que es claro que si lo hacía lo vincularía a proceso, pretendería dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se le imputa no lo amerita.

La suspensión definitiva que obtuvieron, exigía a los hermanos Lozoya Austin comparecer y ponerse a disposición del juez federal, él en un lapso de tres días y ella en cinco, que emitió la orden de aprehensión las veces que sean citados o requeridos.

Asimismo, estaban obligados a presentarse personal y de manera periódica los lunes ante el juzgado de amparo para firmar en el Sistema de Control Biométrico para justificar su asistencia como indicó el fallo.