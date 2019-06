Lorenzo Chim

Viernes 14 de junio de 2019, p. 12

Campeche, Camp., Luego de que el Congreso del estado aprobó su solicitud de licencia absoluta para dejar la gubernatura de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas confirmó ante decenas de sus correligionarios que el 22 de junio se registrará como candidato a la dirigencia nacional de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), y que bajo su conducción el tricolor ganará los comicios de 2021 y en 2024 recuperarán la Presidencia de la República.

Antes de acudir al auditorio Héctor Pérez Martínez de la sede estatal priísta, Moreno Cárdenas se quitó la guayabera blanca y el fistol dorado con el escudo del estado y se enfundó en una playera roja con el logotipo del PRI.

Luego, ya en la sede estatal priísta, junto a su compañera de fórmula, Carolina Viggiano Austria, y ante diputados locales, dirigentes de sectores y organizaciones y decenas de militantes, aseveró que está listo para construir el mejor partido de todos los tiempos y que ganará la elección interna con la fuerza de la militancia, pues “nadie quiere que tres o cuatro sigan tomando las decisiones en el partido.

Yo soy 100 por ciento político y mil por ciento priísta , exclamó, y ofreció un tricolor moderno, progresista, cercano a la gente, no de ocurrencias. Sostuvo que tiene claro que si no cambia, los cambiarán: Queremos un partido ganador, no que se quede en la nostalgia .

Indicó que es tiempo de trabajar juntos y sumar, con carácter, firmeza, orgullo y convicción, construir la unidad y los acuerdos, pero no con chantajes, al tiempo que auguró una jornada electiva abierta, en la que todos votarán en libertad.

El tricolor, continuó, requiere un priísta de toda la vida, no uno que diga que lo es, sino uno comprometido, que haya sudado la camiseta y estado bajo la lluvia y el sol tocando puertas, escuchando a los ciudadanos, siempre en las buenas y en las malas.