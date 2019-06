Georgina Saldierna, Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Viernes 14 de junio de 2019, p. 11

El presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, resaltó que las propuestas para abaratar los comicios pueden volverlos más caros, por lo cual llamó a reflexionar y discutir con seriedad las implicaciones de los planteamientos para modificar la legislación en la materia.

Al suscribir un convenio de colaboración con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, destacó que nadie está en contra de la austeridad, pero lo primero que debe cuidarse es la certeza.

Córdova Vianello puntualizó que la reforma electoral no debe improvisarse ni mucho menos imponerse, porque estamos hablando de las reglas del juego democrático y la disputa civilizada por el poder. No entender esto puede significar abrir la puerta a la descalificación futura de las elecciones, precisamente por causa de normas que no fueron debidamente consensuadas y pactadas .

Frente a funcionarios del INE, consejeros y notarios, advirtió que cambios planeados o procesados de forma errónea o abiertamente mal intencionados pueden implicar una regresión antidemocrática.

Al referirse a la propuesta de desaparecer los organismos públicos locales electorales (Oples), el consejero Marco Antonio Baños aseveró que no es posible organizar comicios estatales o municipales sin autoridades locales.