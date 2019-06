Mencionó que no hay ninguna decisión del juez que afecte las actividades en Texcoco, en la terminación anticipada de los contratos. Y en el caso de Santa Lucía, tenemos conocimiento de que hay una prevención sobre los trabajos, (pero) no hay trabajos en marcha y se está en el proceso de gestión de la MIA , que podría estar lista a finales de mes.

Previamente, Gerardo Ferrando Bravo, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, afirmó que hasta ahora no se ha incurrido en alguna falta que ponga en riesgo el proyecto. Como gobierno procuraremos no incurrir en ninguna, cumpliremos cabalmente con la ley , manifestó.

La construcción del nuevo aeropuerto en la Base Aérea de Santa Lucía no está en riesgo, aseguró el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien afirmó no haber recibido ninguna comunicación judicial respecto a los amparos interpuestos contra la obra.

Ferrando Bravo señaló que hasta el miércoles tenía registro de cerca de 40 amparos solicitados –de los cuales sólo uno le había sido notificado– y que éstos se están atendiendo en todas las áreas jurídicas del gobierno federal , encabezadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Subprocuraduría Fiscal.

Sin embargo, Jiménez Espriú manifestó no tener la menor idea sobre el número de esos recursos porque no hemos sido convocados. Yo lo que sé es por ustedes que lo han puesto en el periódico , comentó a la prensa. Y señaló: Hasta donde yo he leído en los periódicos (a no ser que ustedes no digan la verdad), son ambientalistas quienes están planteando esto (los amparos) .