Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Viernes 14 de junio de 2019, p. 9

El desinterés de los integrantes de la Comisión de Hacienda de San Lázaro por aprobar la opinión al Plan Nacional de Desarrollo fue subsanado por la presidenta de ese órgano legislativo, Patricia Terrazas (PAN), quien solicitó a cada uno de los legisladores su aval con firma electrónica.

Tal situación contraviene el reglamento interior de la Cámara de Diputados. Lo mismo sucedió con la Comisión de Cultura, una vez que la convocatoria de su presidente, el ex actor Sergio Mayer, fue desoída por sus compañeros, quienes no acudieron a revisar la propuesta de observaciones al Plan Nacional de Desarrollo (PND), que no se sabe quién redactó.

Ahora se redita la falta en la Comisión de Hacienda, que no siguió el protocolo de reunirse –previa convocatoria precedida de un orden del día– y una vez discutido el texto propuesto, estampar su firma autógrafa.