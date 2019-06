Dora Villanueva

Viernes 14 de junio de 2019

No hemos otorgado concesiones a iglesias porque la ley no nos los permite , advirtió una portavoz del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Las competencias del organismo están atadas a que se haga un cotejo con el listado de asociaciones religiosas que lleva la Secretaría de Gobernación (SG), y si ahí no se encuentra su nombre carecemos de algún parámetro para decir que no . Es más, señaló, una vez que se otorga una concesión, el contenido y la programación no es algo que la ley nos dé facultad para revisar .

La precisión se dio luego de que La Visión de Dios, que afirma tiene registro ante la autoridad como asociación civil, obtuviera un permiso para dar servicios de radiodifusión y, eventualmente, de televisión. En todo momento, el IFT ha dado estricto cumplimiento a lo previsto en el marco legal para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones , asentó.