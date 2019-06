Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 14 de junio de 2019, p. 3

Mediante un nuevo memorando dirigido a cargos directivos de la administración pública federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó su rechazo a prácticas de influyentismo en las relaciones oficiales. No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados .

Hace una semanas, el mandatario había expresado su condena a estas prácticas en su conferencia matutina, anunciando que lo oficializaría en un memorando, que ayer se hizo público y en el cual puntualizó las restricciones para sus parientes.

Entonces, advirtió que en asuntos públicos, no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo hermanos , y había deslizado los alcances del memorando que expediría: si no aplica para mis familiares, no aplica para nadie más .

En días pasados, su hijo José Ramón López apareció en un acto público donde se instalaron los centros integradores del bienestar en el estado de México, que serán las instancias mediante las cuales se canalizarán los apoyos contemplados en las diversas políticas sociales.