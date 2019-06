Sábado 15, de 12 a 20 horas: Mohiniyattam: Danza de la Encantadora (India), Danzas del Chaco (Bolivia), Topete Cis-neros y Manolito Mulet (Cuba), Del Salón Burrero a los salones de baile (Colombia), The Nightingales (Filipinas), Bunditpatanasilpa (Tailandia), Janfa Jan Kano Ya Mingeh (Gambia), Kasou Kai (Japón).

Si no ha asistido, se recomienda acudir a sus tres pabellones, en los cuales podrá toparse con conversaciones, lecturas, danza, teatro, conciertos: el de charlas en la Fuente Nezahualcóyotl; el de gastronomía en el complejo cultural Los Pinos y el de la diversidad en La Milla, con muestra y venta de productos originarios. La parte escénica se lleva a cabo en Las Tazas: encuentros artísticos con invitados nacionales y foráneos. Participan en total 90 países.

Junio 14 a 16. Segunda Sección del Bosque de Chapultepec; todos los actos son de entrada libre; detalles, historia, videos: https://bit.ly/2wNlHu7 ; programación total: https://bit.ly/2QyvNrR.

Empress Of. La Gusana Ciega + Kill Aniston + Cascabel + Sonex. Él Mató a un Policía Motorizado. Derbez + Sotelo.

Viernes 14. 1. Muy recomendable el electro-pop volátil de Empress Of, proyecto de la hondureña-estadunidense Lorely Rodríguez (Los Ángeles), fino trabajo que media entre lo experimental y lo bailable. Presenta su álbum Us: intimismo en pastel. Galera (Dr. Carmona y Valle 147, Doctores), 21 horas, $420 preventa, $500 el mero día, en Boletia https://bit.ly/31y2hHy. 2. Termina la V Feria de la Música Independiente: muestra de sellos, venta de discos, charlas, conciertos, encuentros de industria, radio, talleres. Inició el martes 11, acaba mañana. Viernes 14: Charla De México para el mundo: manejo de giras y proyectos; open-mic para beatbox; rock en vivo en el Espacio X: La Gusana Ciega, Kill Aniston y Johnny Nasty Boots; en la Terraza, sicodelia: Flamingo Sunset, Cascabel y The Froys. Sábado 15: charlas Discapacidad y Música; La salsa y la cumbia: voz en resistencia; open-mic para hip hop; rock mestizo en el Espacio X: Rock DI, Kumantuk Xuxpë y Sonex; folk en la terraza: La Muna y LIBNI. Centro Cultural de España (Guatemala 18, Centro), entrada libre. Detalles, horarios: https://bit.ly/2XKvhcP.

Sábado 15. 1. Florence Welch, mejor conocida como Florence and the Machine regresa a la CDMX, ahora con su cuarto álbum de estudio High as Hope (2018). La cantautora británica, con su pop rock intrincado, azotado y visceral, aderezado con folk y alarido desesperado, ofrece entre pianos y melodías ochenteras, su corazón rasgado. Muy comercial, pero agraciada. Palacio de los Deportes; 20 horas, $1765 y $2350. 2. Improvisacciones: el multi-instrumentista y escritor Alain Derbez y el músico Mauricio Sotelo en acción sonora, literatura y buena comida, en Las Musas de Papá Sibarita (Orizaba 218-A, Roma), 23 horas, $100.

Martes 18. Cada día con más seguidores, la entrañable banda argentina Él Mató a un Policía Motorizado, sigue dándole vuelo a su aclamado disco La Sintesis O’Konor (2017), así como a sus éxitos previos. Lunario del Auditorio Nacional, 21 horas, $700.

