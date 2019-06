D

ado el fracaso de la estrategia neoliberal (EN) adoptada en México (1983-2018) en términos de los dos criterios de Williamson, el formulador del decálogo del Consenso de Washington (CW), para evaluar sus bondades: crecimiento económico y redistribución del ingreso, JLC (en la 2ª sección de su artículo La economía mexicana en su laberinto neoliberal , que se publicará en El Trimestre Económico el primero de julio), después de explicar por qué la economía no creció rápido ( Economía Moral, 7/6/2019), pasa a explicar el deterioro, en el periodo de la EN, de la distribución funcional del ingreso (DFI) por la insuficiente generación de empleos: se crearon sólo 14.7 millones de empleos formales, un tercio de los que debieron crearse para satisfacer los requerimientos de empleo digno de las nuevas generaciones. Por ello 32 millones de personas, 56.6 por ciento de la PEA, se encuentran hoy en el empleo informal (cuyos rasgos son precariedad, bajas retribuciones y exclusión de la seguridad social). A esto se añade la caída salarial que se explica por el exceso de oferta sobre la demanda de trabajo, y por la otra hoja de la tijera : la poderosa mano negra de una política salarial pauperizadora que usó los bajos incrementos salariales nominales para prevenir la inflación y como factor de competitividad internacional”. Esto a pesar de la válvula de escape de la emigración al extranjero, que estima en 10.9 millones de personas (saldo neto) de 1983 a 2018. JLC relata la política de salarios mínimos (SM), que perdieron el 69 por ciento de su poder de compra en la EN: en 2018 el SM estaba muy por debajo de la línea de bienestar, y debajo de la línea de bienestar mínimo (LBM) para una familia de cuatro, del Coneval. Añade que las tasas de incremento nominal de los SM fueron utilizadas como guía para las negociaciones salariales, por lo cual la política contraccionista del SM arrastró a la baja los demás salarios: de 1982 a 2018, los SM bajaron 68.3 por ciento; los contractuales (en ramas de jurisdicción federal) 64.1 por ciento; los de la construcción en 61.7 por ciento y los manufactureros, 38.9 por ciento. En cambio, en la estrategia estatal-liderada (EEL), vigente de 1934 a 1982, estos últimos aumentaron en 201.7 por ciento, y los SM 100 por ciento. El resultado, a finales de 2018, es que dos tercios de los trabajadores subordinados percibían menos de 3SM, lo que los situaba debajo de la línea de pobreza, violando el artículo 123 de la Constitución.