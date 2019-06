La otra historia de Chernobyl

ublime, el artículo de ayer enLa Jornada: La otra historia de Chernobyl , de la doctora Rosa Miriam Elizalde. En él se recuerda la epopeya que realizó la socialista Cuba, en torno al accidente: los Niños de Chernobyl en Tarará. Eso no lo dice la serie de HBO.

Sin embargo, el artículo refuerza mi tesis de ayer y hoy: en el accidente nuclear en Ucrania, ningún país de Occidente, salvo la pobre y bloqueada Cuba, por el imperialismo yanqui, respondió, y menos aún, ofrecimos ayuda. Ni siquiera las hoy tan prooccidentales Polonia y República Checa, entonces miembros del Pacto de Varsovia. La verdad de ello consiste en que en Occidente no teníamos, siquiera, la auténtica calibración del accidente. Por acá, sólo nos restringíamos a exclamar, eso no puede pasar en nuestras centrales nucleares, porque ellas tienen contenedor primario y contenedor secundario. Pero, ante la incursión de la potencia ocurrida en el reactor RBMK, que en todo reactor puede acontecer, occidental o no, tales contenedores pueden ser aniquilados; en Chernobyl, la energía liberada levantó a la cubierta de mil toneladas, describe Miriam Elizalde: el heroísmo y la eficacia de la ciencia soviética. Tan sólo un dato más. En 2003, en el contexto de la Conferencia Lefschetz del Cinestav, el invitado fue el académico soviético V.P. Maslov. El tema de la novena Lefschetz fue, entre otros, los Grupos Cuánticos. Pero también se anunció una conferencia sobre Chernobil. En ella Maslov nos mostró cómo su Grupo en Moscú se dio a la tarea urgente de remover al calor generado por el reactor accidentado en una geometría completamente irregular. Y salieron teoremas y teoremas, hasta la terminación del famoso sarcófago.

Dr. Rubén Mares Gallardo

Ignoran la palabra del Presidente

Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió por escrito a que, de conformidad con la demanda futura de nuevos maestros, definir de común acuerdo el número de alumnos por normal pública, los métodos de admisión y, a partir de ello, otorgar plazas a todos los egresados de dichos planteles .

A pesar de ello, la Aefcm y la Dgenam, sin consulta alguna con las comunidades académicas de las normales, el 12 de junio pasado emitieron la Convocatoria 2019 Estudia en las Escuelas Normales de la Ciudad de México sin atender la palabra del Presidente. Unilateralmente decidieron reducir la admisión a los resultados del examen EXANI-II (previo pago de 427 pesos) y seleccionar sólo a quienes obtengan un mínimo de 950 puntos.

En diversos foros los maestros hemos manifestado la necesidad de realizar un proceso de admisión cualitativamente diferente, sin los onerosos exámenes del Ceneval, que permita que los aspirantes a estas instituciones se identifiquen y sean identificados como candidatos a la profesión docente: exposición de motivos, entrevistas y propedéuticos de inmersión, por ejemplo.

Nosotros sí le tomamos la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador. Demandamos se recomponga este proceso de admisión. Es la oportunidad histórica de promover la transformación de las escuelas normales, comenzando por el principio.

Juan Manuel Rendón Esparza y 34 firmas más de maestros normalistas

Aclaración a nota sobre pago a mineras