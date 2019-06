P

or la mañana de ayer, dos barcos petroleros se vieron obligados a desalojar a sus tripulaciones en las inmediaciones del golfo de Omán tras sufrir percances que al parecer no dejaron muertos ni heridos. Hace apenas un mes, el 12 de mayo, cuatro buques que circulaban por la misma zona resultaron dañados en incidentes todavía no esclarecidos. El tráfico de embarcaciones petroleras es intenso en esta región marítima de Medio Oriente, por donde circulan a diario alrededor de 18 millones de barriles de petróleo provenientes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Kuwait y otros grandes exportadores de hidrocarburos.

Como ocurrió en mayo, Estados Unidos no esperó a contar con prueba o indicio alguno antes de responsabilizar públicamente a Irán por los presuntos ataques. En una declaración no exenta de incoherencia, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que, a juicio de supaís, la república islámica es responsable por los ataques, pero Washington espera que Teherán regrese a la mesa de negociaciones .