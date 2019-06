A su vez, Hassan Rouhani, presidente de Irán, aseveró que el tema de la seguridad en todo el mundo tiene una importancia especial e Irán siempre se ha esforzado por preservar la paz en la región de Medio Oriente .

Mohammad Javad Zarif, canciller iraní, tuiteó: La palabra sospechoso no es suficiente para describir lo que aparentemente se desprende de estos ataques contra petroleros con destino a Japón, en el preciso momento en que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, se reúne con el líder supremo iraní, Alí Jamenei .

Pompeo instruyó al embajador de Estados Unidos ante la ONU presentar el tema de Irán al Consejo de Seguridad y aseguró que Washington aún quiere que Teherán regrese a la mesa de negociaciones cuando llegue el momento , lo que fue rechazado por Jamenei.

Al recibir ayer a Abe, Jamenei rechazó cualquier diálogo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: no merece intercambiar mensajes con él .

Más tarde, el jefe de la Casa Blanca tuiteó: es muy pronto para pensar en un acuerdo. Ellos no están listos, y nosotros tampoco .

Analistas llamaron a no sacar conclusiones sobre los culpables de los ataques a los buques y opinaron que era concebible que Irán los hubiera llevado a cabo, pero también que alguien más podría haberlo hecho para desacreditar a Teherán.

Rusia llamó a no aumentar la tensión en torno a Irán, mientras el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó los ataques y sugirió no sacar conclusiones antes de que se aclare lo ocurrido.

En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la cooperación entre el organismo mundial y la Liga Árabe, añadió que el mundo no puede permitirse una confrontación en la zona del golfo .

La Liga Árabe calificó de provocación el incidente, mientras Irak llamó a evitar una escalada de tensión en la zona.

Tras los ataques perpetrados a la entrada del estrecho de Ormuz, un brazo de mar localizado entre el golfo de Omán y el Pérsico, que constituye una arteria crucial para el comercio de crudo, los precios del petróleo subieron más de 4 por ciento, pero más tarde el barril cerró con un alza de 2 por ciento.

Washington ya había acusado a Teherán de estar detrás de un ataque similar el 12 de mayo contra cuatro petroleros en la misma zona, que después reivindicaron milicianos yemenitas hutíes, que son respaldados por Irán, mientras el gobierno de Yemen es apoyado por una coalición multinacional encabezada por Arabia Saudita.

Teherán ha advertido repetidamente que bloqueará el estrecho de Ormuz si no puede vender su petróleo por las sanciones estadunidenses.

Las tensiones se incrementaron desde que Trump decidió retirar a Estados Unidos del acuerdo firmado en 2015 entre Irán y varias potencias que buscaba detener la actividad nuclear de la república islámica.