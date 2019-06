Mónica Camacho

Viernes 14 de junio de 2019, p. 28

Puebla, Pue., Al recibir la constancia de mayoría como gobernador electo de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta ofreció reconciliar al estado, fortalecer las instituciones y aplicar la ley ante las irregularidades que se cometieron en sexenios anteriores, encabezados por gobiernos emanados de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).

La reconciliación es la aplicación de la ley, no la exoneración, que no se confundan. La reconciliación no significa el olvido de todo, porque la gente quiere saber la verdad , advirtió ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE).

Barbosa Huerta, quien fue candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, emitió su primer mensaje como gobernador electo después de que el INE validó los resultados de los comicios del 2 de junio pasado y declaró su elegibilidad.

El ex senador de la República y dos veces abanderado a la gubernatura obtuvo el triunfo con 44.84 por ciento de la votación, lo que equivale a 687 mil 341 sufragios de un total de un millón 532 mil 589.

En la sesión extraordinaria, el vocal ejecutivo del INE en Puebla, Joaquín Rubio Sánchez, expresó que el domingo 9 de junio se llevó a cabo el cómputo final, y que el triunfo del abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla no fue impugnado.

El mandatario electo inició su discurso con un mensaje para el PAN y el PRI, a los que agradeció que desistieran de impugnar los resultados electorales porque con ello terminó un capítulo de confrontación que se prolongó durante dos años.

El morenista se refirió a la contienda de 2018, en la que compitió por primera vez por la gubernatura y continuó este año debido a la muerte de la mandataria Martha Érika Alonso Hidalgo, en un accidente aéreo ocurrido el 24 de diciembre pasado, lo que obligó a realizar comicios extraordinarios.