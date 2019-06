Israel Rodríguez

Periódico La Jornada

Viernes 14 de junio de 2019, p. 21

El retraso en el ejercicio del gasto público afecta principalmente a los ciudadanos en áreas sensibles como la seguridad pública, salud y otros servicios que otorga el Estado. En lo que va del año se han ejercido cuatro de cada 10 pesos comprometidos debido a una caída en la recaudación, agravada, en parte, por el despido de 196 mil trabajadores que ahora ya no pagan impuestos ni consumen, lo que ha ocasionado que las empresas tengan ya excesos de inventarios, de acuerdo con información oficial y la opinión de analistas financieros.

De un billón 800 mil millones de pesos programados como gasto público federal para el primer semestre del año, sólo se han ejercido 700 mil millones de pesos al cierre de junio de 2019, equivalente a 39 por ciento de lo programado, lo que implica que sólo se han gastado cuatro de cada 10 pesos autorizados, precisó Ignacio Martínez Cortés, Coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además, están detenidas las contrataciones en el gobierno y a los proveedores no se les está pagando, por lo que son ellos quienes están subsidiando al sector público y esto impacta directamente las finanzas de las empresas.

El gasto del gobierno tiene un peso en el producto interno bruto (PIB) de 37 por ciento, por lo que el hecho de que sólo haya sido ejercido parcialmente se refleja en una caída del mercado interno. Y lo paradójico es que los ciudadanos no dejan de pagar impuestos anuales, trimestrales y mensuales, pero esto no se refleja a su vez en mejores servicios y no deja de disminuir un flagelo que es la inseguridad .