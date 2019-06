¿Cómo puede el arte en general y el performance en particular hacer su parte?, preguntó el conferenciante, quien enumeró ‘‘una larga lista de acciones”, como evitar el plástico, caminar, usar la bicicleta, comer vegano, o por menos reducir los tacos de res , que hacen una diferencia. Y, claro, podemos hacer y hacemos arte acerca de los animales, de las extinciones masivas y nuestra situación existencial. Podemos demostrar e intervenir .

Schechner se refirió al mundo animal: ‘‘Si antes las personas necesitábamos protección de los animales, ahora ellos, incluso los más feroces, lo requieren de nosotros”. El mundo natural se volverá “un performance representado en parques, reservas y zoológicos”. Agregó que llevar los animales a la extinción no es un rasgo moderno. Es que somos muchos más y nuestros medios para matar han mejorado .

Más que el fin del mundo, es la extinción de las especies, la sumersión de las costas y las naciones isleñas, y el deterioro del hábitat. ‘‘Ya no vivimos en un mundo infinitamente generoso que los humanos pueden tomar y usar. Necesitamos reconocer que el homo sapiens es una especie invasora que se acerca a un punto final”.

Recordó que el propósito del encuentro es ‘‘teorizar e instrumentar sátira, humor, risa, música y ruido en sus sentidos más amplios con el fin de hacer visible, desdoblar, denunciar, fracturar y revertir los conjuntos de poder detrás de estos procesos alarmantes. Así que se nos instruye morder las muchas manos que nos alimentan. Pregunto si de veras podemos hacerlo, o debemos satisfacernos con jugar a ello. Es decir, actuar en el sentido débil de ese concepto”.

La actriz y senadora Jesusa Rodríguez asistió a la conferencia. En la sesión de preguntas y respuestas Schechner dijo admirar y apreciar lo que ella hace al igual que otros performances vistos en el encuentro. ‘‘Hacemos lo que podemos” y ‘‘las cosas tienen repercusiones”, aseguró. En referencia a la ponencia de Jesusa el lunes 10, recordó ‘‘la enorme herencia del arte popular en México, arte de la calle”. Entonces, ‘‘hablen con un ruletero, prepárense para un rechazo, de todos modos empiecen una conversación. Todo el tiempo conocemos personas que no son ‘privilegiados’ como nosotros. La pregunta es cómo interactuar”.