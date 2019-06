Este derecho, sostuvo, no puede vulnerar las garantías de los usuarios de servicios médicos y en particular de las mujeres que requieren un aborto en las condiciones que prevé la ley.

Aunque no se conoce el número de médicos y personal de salud que ha argumentado objeción de conciencia para no aplicar la interrupción legal de un embarazo, se estima que la tasa es alta, señaló la especialista Pauline Capdevielle, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Méndez explicó que no es que no existan casos en los que se interponga la objeción de conciencia, sino que los argumentos que exponen hacia afuera son otros y no apelan a ésta, sino a la falta de requisitos como documentos no definidos en la ley y la autorización de un juez.

Expuso que la Norma Oficial Mexicana 046 señala claramente que es obligación de los servicios de salud contar con personal no objetor para realizar los procedimientos de interrupción del embarazo en casos de violación.