Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 13 de junio de 2019, p. 16

Oaxaca, Oax., Integrantes del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic) exigieron al Ministerio Público Federal (MPF) encargado de la investigación del operativo del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, que llame a declarar al ex presidente Enrique Peña Nieto; al ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y al ex gobernador de Oaxaca Gabino Cué Monteagudo, entre otros ex funcionarios, para que respondan por los hechos ocurridos en esa localidad de la región mixteca.

En conferencia de prensa ayer en esta capital, el dirigente del Covic, Santiago Ambrosio Hernández, refirió que desde el 20 de marzo se solicitó al MPF adscrito a la delegación de la Fiscalía General de la República en Oaxaca que convocara a entrevistas a los mencionados ex funcionarios federales. También demandó la comparecencia de Enrique Galindo Ceballos, ex comisionado nacional de la Policía Federal, y de Renato Sales Heredia, ex comisionado nacional de seguridad.

Argumentó que todos los ex funcionarios en cuestión tuvieron algún grado de responsabilidad en el fallido desalojo que policías federales y estatales pretendieron realizar hace casi tres años en la supercarretera Oaxaca-México a la altura de Nochixtlán, donde policías abrieron fuego contra manifestantes, con un saldo de ocho civiles muertos.