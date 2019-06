César Arellano García

El juzgado decimosegundo de distrito de amparo en materia penal con sede en la Ciudad de México, dejó sin efecto la suspensión de plano que le concedió al ex gobernador de Puebla, Mario Marín, contra la orden de aprehensión por el presunto delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro en diciembre de 2005, tipificado como grave. El ex mandatario podría ser detenido en cualquier momento si la Fiscalía General de la República (FGR) ejecuta la orden de captura una vez que sea localizado.