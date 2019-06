Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de junio de 2019, p. 13

El proceso de elección en el PRI se inició con los mayores vicios y las prácticas menos deseables, con mentiras e incumplimiento de acuerdos , advirtió José Narro, aspirante a la presidencia de este partido, al señalar como principal fuente de irregularidades el padrón de electores.

Un día después de la emisión de la convocatoria para esta contienda, a realizarse el 11 de agosto, el ex rector de la UNAM aseguró que la mascarada para imponer a Alito (Alejandro Moreno, gobernador de Campeche) al frente de la dirigencia ya comenzó .

En una carta dirigida al instituto político y a la opinión pública, dijo que el PRI enfrenta el riesgo de convertirse en un satélite del partido en el gobierno, en un instituto testimonial o marginal e incluso en riesgo de desaparecer.

Alertó que la Comisión Nacional de Procesos Internos (CNPI) actuó con el mayor de los desaseos y ahora pretende incorporar a más de 654 mil personas como nuevos militantes, 488 mil de ellos; es decir, casi 75 por ciento, procedentes de cinco estados: Coahuila, Ciudad de México, Campeche, Oaxaca y Michoacán. Confió en que el Instituto Nacional Electoral –ni la CNPI– no validen súbitamente (a los nuevos afiliados).