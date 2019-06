Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Jueves 13 de junio de 2019, p. 10

Ahogar la obra del aeropuerto que se pretendía construir en Texcoco no es costeable este año. De acuerdo con declaraciones hechas por Fernando Bravo, director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), a este medio luego de que se pactara con los inversionistas mexicanos la recompra de deuda, no se tienen previstas obras de mitigación para ese terreno en 2019, porque la prioridad son los pagos a empresas por gastos no recuperables.

Gastos de los cuales ni el GACM ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) han hecho público montos concretos. Sin embargo, Javier Jiménez Espriú ha reiterado que éstos podrían ascender hasta 100 mil millones de pesos, dos quintas partes del presupuesto que tiene el GACM para desarrollo de infraestructura aeroportuaria, al menos este año.