Víctor Ballinas y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 13 de junio de 2019, p. 6

Los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón y de Economía, Graciela Márquez Colín, comparecerán este viernes ante el pleno de la Comisión Permanente para explicar los alcances del convenio migratorio que el gobierno mexicano firmó la semana pasada con Estados Unidos para evitar el cobro de aranceles a las exportaciones.

El presidente Donald Trump ha informado en mensajes vía Twitter que hay acuerdos secretos .

Después de que Ebrard y Márquez respondan los cuestionamientos de los legisladores concluirá la sesión. Minutos después, se reunirán las comisiones del Senado que dictaminarán el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para su aprobación y tener listo el dictamen para llevarlo al pleno en el periodo extraordinario que se realizará del 18 al 21 de este mes.

Ayer por la mañana, la bancada de Morena en el Senado se alistaba para aprobar el dictamen del T-MEC en la reunión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores América del Norte, Puntos Constitucionales y Economía cuando la fracción del PAN pidió que se pospusiera la votación hasta después de la comparecencia de Ebrard y Márquez.

Damián Zepeda (PAN) destacó durante la reunión de trabajo: “estamos ante una crisis grave en la relación México-Estados Unidos. Creo que en ese sentido deberíamos comportarnos y actuar. No me parece buena idea forzar posturas y aprobar el acuerdo. El PAN se ha manifestado en favor del T-MEC, pero antes queremos escuchar a los actores de primera mano. El gobierno federal no tiene facultades para comprometer al Estado mexicano. Están así –hizo una señal con los dedos– de cometer un delito en materia de ocultar información”.