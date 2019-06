Desde Palacio Nacional, donde estuvo acompañado del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llamó a no dar entrada a la concepción de rechazo a los migrantes, porque el conservadurismo siempre apuesta a eso .

Pidió a los mexicanos no actuar con xenofobia. “Nada de campañas contra migrantes (centroamericanos). Eso no es humano ni es cristiano. Les remito a la Biblia, que habla de cómo tratar al forastero: ‘quien maltrata al extranjero, al migrante, más cuanto tiene que hacerlo por necesidad, no actúa con humanismo’”.

El Presidente aseguró que como fue bueno el acuerdo alcanzado con Estados Unidos hemos ganado , porque la moneda que mejor se ha apreciado en días recientes es nuestro peso , al ubicarse en 19.11 por dólar.

En cuanto al avión presidencial, fue adquirido en noviembre de 2012 con un costo de 218.7 millones de dólares (2 mil 952.4 millones de pesos, entonces con una cotización de 13.5 por dólar). Además, la compra obligó a gastar 81 millones de dólares para las remodelaciones del hangar presidencial.

La aeronave, de 57 metros de longitud y 17 de altura, con capacidad para 80 pasajeros, se utilizó poco menos de tres años, hasta que se anunció su venta.