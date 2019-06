M

achete en mano, el salvaje de la Casa Blanca amenaza con aplicar la fase 2, mucho más dura , en contra de México si nuestro país no hace su trabajo en materia migratoria . Apenas han transcurrido seis días desde la firma del cacareado acuerdo entre ambas naciones ( ergo, es imposible medir resultados en un plazo tan corto), pero Donald Trump no desperdicia un minuto para chantajear a su socio y amigo del sur.

Dicho personaje asegura que México está obligado a hacerle el trabajo sucio en materia migratoria, cuando el problema es de Estados Unidos. A estas alturas, la mayoría de los migrantes provienen de Centroamérica y su objetivo no es instalarse en otras naciones, sino alcanzar el sueño americano . Y hasta donde se sabe, Trump no amenaza con imponer aranceles a El Salvador, Honduras y Guatemala si no frenan sus respectivos flujos.

Lo paradójico de todo esto es que los paisanos han dejado de ser el gran problema para Estados Unidos. De hecho, como lo documenta el Pew Research Center, la cantidad de inmigrantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos disminuyó tanto en la última década que ya no son la mayoría de los que viven en el país ilegalmente , y representan (en 2017) menos de la mitad (47 por ciento) del total, con base en cifras del propio gobierno estadunidense.

De acuerdo con el citado centro de investigación, el número de mexicanos indocumentados disminuyó a menos de la mitad de la población inmigrante no autorizada en Estados Unidos por primera vez en una década . En cambio, en el mismo periodo (2007-2017) el número de centroamericanos indocumentados se incrementó 135 por ciento, y 160 por ciento los provenientes de India.