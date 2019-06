N

o es fácil escalar al nivel económico de la clase media, salir del enorme conglomerado que vive con menos de 10 mil pesos mensuales, y cuando lo logran, los clasemedieros topan con la amenaza del secuestro.

Familias de profesionistas o pequeños y medianos empresarios son el nuevo blanco de los plagiairios, y lamentablemente sus recursos no alcanzan para adquirir un equipo de seguridad. Las familias de clase alta y los grandes empresarios cuentan con equipos de protección profesionales que dificultan el ‘trabajo’ de los delincuentes, por lo que ahora buscan victimas con un perfil socioeconómico menor, dice Ivan Ivanovich, director general AGS Group, citado por la revista Forbes. De acuerdo con cifras del organismo Alto al Secuestro, de diciembre de 2018 a mayo de 2019 se han perpetrado en promedio cinco plagios al día en el país. La capital vivió la crisis más elevada de secuestros de personas con alto valor adquisitivo hace 20 años, según el experto, lo que provocó que el mercado de la seguridad privada tuviera mayor demanda. La seguridad ejecutiva es aquello que la ciudadanía en general identifica como escoltas, es la actividad de proteger al ejecutivo mediante una serie de procesos preventivos , dice. Triste destino de los clasemedieros: por un lado, la presión económica que deben superar para mantener su nivel de ingresos y, por otro, salvarse del acecho de los secuestradores. Y más deprimente aún es que en ciertas regiones del país secuestran a personas todavía con menos recursos, por 500 o mil pesos.

Banxico

Durante la presentación del Reporte de Estabilidad Financiera correspondiente al primer semestre de 2019, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo que podría sancionar por primer vez a unas 18 instituciones financieras por incumplimiento de la normatividad en vigor. Es el caso relacionado con el ciberataque al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). ¿Cuáles? No dio nombres, pero son una buena parte de las que operan en el país.Ya han sido notificadas. Hubiera sido mejor que esperara a dar la noticia después de las sanciones, porque dejó sembradas algunas dudas.

Rico, pero pobretón

Ayer, Trump nos amenazó con que nos espera algo terrible si no baja el problema migratorio. ¿Qué puede ser mas terrible que sus amagos tuiteros? Hay algo que lo va a incomodar. Es rico, pero pobretón, no la hace tampoco como empresario. Su patrimonio neto es de solo 3 mil millones de dólares. Alguna vez se enojó porque lo bajaron del nivel de 6 mil millones. Está lejísimos del dueño de Amazon, Jeff Bezos, cuyo caudal ronda 137 mil millones. Su riqueza está en los mismos niveles de 2016; ha transitado por baches, entre ellos la cancelación de dos nuevas cadenas hoteleras y la caída de ingresos en su complejo Mar-a-Lago en Florida y siete campos de golf, según cifras recabadas por el índice de multimillonarios de Bloomberg. La fortuna de Trump depende en una parte sustancial de la empresaVornado Realty, que maneja su amigo Steven Roth. Su participación de 30 por ciento en dos propiedades de Vornado, la Torre Trump en el centro de Manhattan y el complejo de oficinas Bank of America Center, representan la cuarta parte de su capital. La torre neoyorquina, por cierto, cada día tiene menos ocupantes. Trump sigue siendo cuestionado por sus opositores en el terreno fiscal.