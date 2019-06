David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 13 de junio de 2019, p. 27

Nueva York. Caricaturistas y defensores de libertad de expresión lamentaron la decisión del rotativo más influyente de Estados Unidos de cancelar de manera permanente la publicación de caricaturas políticas.

A partir del próximo mes el New York Times ya no publicará caricaturas políticas en su edición diaria internacional –desde hace años dejó de publicar cartones políticos sindicados y otros–, anunció el lunes James Bennet, editor de opinión, quien expresó su gratitud a colaboradores como Patrick Chappate y Heng Kim Song, al afirmar que ya se había contemplado tal movida para alinear las dos ediciones (la internacional y la nacional) hace un año.

Aunque indicó que el Times aún usará de vez en cuando el formato de tiras como parte de su periodismo visual , el rotativo dejará de publicar cartones diarios, o sea, las caricaturas políticas en una sola imagen.

Chappate y otros sospechan que la decisión está relacionada con una controversia que estalló en abril cuando el Times (internacional) publicó una caricatura con la imagen de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, como un perro guía, con una estrella de David colgando de su collar, llevando a un presidente Trump ciego con una kipa en la cabeza, dibujada por Antonio Moreira Antunes, caricaturista portugués, que fue condenada por ser antisemita al usar imágenes de propaganda nazi.

El Times emitió una disculpa entonces, y según Chappate, el director de la empresa AG Sulzberger informó a los empleados que el rotativo dejaría de publicar caricaturas de colaboradores externos. Pero el comunicado de Bennet anulando toda caricatura política diaria este lunes no menciona ese incidente, y ha rehusado comentar más sobre el incidente con otros medios, incluido el Washington Post.