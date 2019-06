▲ Un tribunal ordenó ayer la excarcelación del ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli, un año después de su extradición de Estados Unidos. El ex mandatario es acusado de espiar a opositores durante su gobierno (2009-2014) y enfrentará su proceso en prisión domiciliaria. Medio centenar de simpatizantes celebraron afuera de los juzgados su salida de prisión. El ex gobernante deberá permanecer en la casa conyugal y no podrá hacer declaraciones a medios de comunicación ni salir del país. En la imagen, saluda a partidarios al llegar a su casa. Foto Ap